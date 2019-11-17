3 bölgede etkin kontrol

Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde dün akşam 20.00 ile bu sabah 02.00 arasında, Trafik ve Asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre gerçekleştirilen denetimler sonucu; Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 163 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde ise, bölgede faaliyet gösteren Bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 535 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, Long Beach, İskele, Boğaz, Bafra Oteller Bölgesi, Sınırüstü, Boğaziçi bölgelerinde kontroller gerçekleştirildi. Yapıla denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 144 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 29 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

17/11/2019 14:00