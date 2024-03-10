3 bölgede trafik kazası 3 sürücü de alkollü!

Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 14-15’inci kilometreleri arasında, dün saat 23.30 sıralarında, Lale Şevketoğlu (K-46) yönetimindeki PM 927 plakalı salon araç ile bir işletmenin park yerinden anayola dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Güzelyurt istikametine doğru 208 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Abdurrahman Yıldız (E-55) yönetimindeki CS 477 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan Lale Şevketoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

CS 477 plakalı araç sürücüsü Abdurrahman Yıldız ise tutuklandı.

Dikkatsizlik kazayı getirdi…

Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde, sabah saat 02.30 sıralarında, Abdullah Deniz (E-42) 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PZ 339 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan Semih Sancar Caddesine dönüşe geçen Ali Rüşlü (E-24) yönetimindeki NN 473 plakalı salon aracı dikkatsizce solundan geçmeye çalışması sonucu, NN 473 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. PZ 339 plakalı araç sürücüsü Abdullah Deniz tutuklandı.

Alkolü genç trafik kazası yaptı

Lefke’de Mehmet Akif Caddesi üzerinde, saat 05.00 sıralarında, Ayşe Gürlen (K-26) 270 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NG 463 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, yolun solundan çıkmış ve elektrik direği ile çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Gürlen, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.