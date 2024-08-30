3 Buçuk Milyon TL kazanan numara belli oldu

30 Ağustos 2024 Çekilişinde 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satılan "37910" numaralı bilete isabet etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "37910" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satıldı.

15 Eylül çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL

15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.