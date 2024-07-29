3 Buçuk Milyon TL talihlisine teslim edildi

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29/07/2024

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3 Buçuk Milyon TL talihlisine teslim edildi

20 Temmuz özel çekilişi kazananı ikramiyesini teslim aldı.

3 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı vatandaşımız adına, Girne bayisi Turgut-Olkan Çeken teslim aldı. Şanslı bilet, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından tarafından satılan "92036" numaralı bilete isabet etmişti.

15 Ağustos’a 1 Milyon 750 Bin TL!

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Ağustos’da gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olacağı çekiliş biletleri şuan satışta.

29/07/2024 13:50
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TAGS: piyangı
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