3 Buçuk Milyon TL talihlisine teslim edildi

20 Temmuz özel çekilişi kazananı ikramiyesini teslim aldı.

3 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı vatandaşımız adına, Girne bayisi Turgut-Olkan Çeken teslim aldı. Şanslı bilet, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından tarafından satılan "92036" numaralı bilete isabet etmişti.

15 Ağustos’a 1 Milyon 750 Bin TL!

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Ağustos’da gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olacağı çekiliş biletleri şuan satışta.