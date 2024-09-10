3 dakikada 2 gol: Galler'den Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler, Karadağ'ı deplasmanda Kieffer Moore ve Harry Wilson'ın golleriyle 2-1 mağlup edip gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

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10/09/2024

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3 dakikada 2 gol: Galler'den Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakiplerinden Galler, Karadağ'ı deplasmanda yendi.

Maçın hemen başında 1. dakikada Kieffer Moore'un golüyle Galler öne geçti. İlk golün asistini yapan Harry Wilson 3. dakikada ağları havalandırdı ve Galler'i iki farklı üstünlüğe yaşadı.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci 45 dakikanın büyük bir bölümünde gol sesi çıkmazken 73'te Driton Camaj ev sahibi ekip adına farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Galler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve gruptaki ilk 3 puanını elde etti. Galler, gruptaki ilk maçında A Milli Takım'la golsüz berabere kalmıştı.

Gruptaki ikinci yenilgisini alan Karadağ ise puansız kaldı. Karadağ, ilk maçta İzlanda'ya kaybetmişti.

10/09/2024 09:23
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TAGS: Galler, luslar Ligi, spor
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