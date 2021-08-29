3 doz BioNTech aşısı vücudu nasıl etkiliyor?

3 doz Alman BioNTech aşısı vücudu nasıl etkiliyor? Yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Buna göre 3. doz 3 kattan fazla koruyor. Uzmanlara göre 3 doz BioNTech aşısı uygulaması Türkiye'de de gündeme gelebilir.

Antikor seviyesini 3 kattan daha fazla artırıyor. Yan etkileri ikinci doz aşıdan farklı değil.

Alman BioNTech aşısının üçüncü doz araştırmalarından ilk veriler açıklandı.

Sonuçlara göre 3. doz aşı 3 kattan fazla antikor oluşturuyor.

ABD 3. doz BioNTech için onay bekliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu MRNA aşılarını en erken toplumun büyük bir kısmını uygulayan ülke İsrail olmuştu ve onlar şunu gördüler sekizinci dokuzuncu aydan sonra kişileri tekrar pozitif ettiklerini gördüler. Böyle bir veri vardı, arkasından firmanın yapmış olduğu çalışmalarda BioNTech firmasının yapmış olduğu çalışmalarda şu görüldü altıncı yedinci aydan sonra antikor seviyelerinde bir miktar azalma oldu. Bunun üzerine tekrar bir hatırlatma dozu veya üçüncü doz yapılması gündeme geldi" dedi.

ABD'de onay çıkması halinde 20 Eylül itibarıyla üç doz MRNA aşısının uygulanması gündemde..

3 doz MRNA aşı uygulaması

Türkiye'de üç doz Sinovac veya iki doz Sinovac bir doz BioNTech aşısı yapılıyor.

Uzmanlara göre bu veriler ışığında önümüzdeki süreçte iki doz BioNTech aşısı yaptıranlara üçüncü doz MRNA aşısı uygulanabilir.

Prof. Dr. Kara konuyla ilgili şunları aktardı:

"Siz ikinci doz BioNTech aşısını olduktan sonra geçen süre altı ay veya daha fazlaysa üçüncü dozun uygulanması sanki gerekiyor gibi veriler şu anda bunu gösteriyor. Bizim ülkemizde de bu yönde değerlendirme yapılıp uygulama yapılacaktır."

3. doz aşıların uygulanmasında Delta varyantı etkili oldu

Üçüncü doz aşıların uygulanmasında İsrail örneğinde olduğu gibi Delta varyantı etkili.

Ateş Kara sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deltada daha az sayıdaki virüs girdiğinde de hastalığa neden olabiliyor. Deltadaki problemin ikincisi de pozitif olan kişiler daha fazla virüs atıyorlar o yüzden askeri kuvvet olarak vücudumuzda daha çok kuvvete ihtiyacımız var. Bunun için üçüncü doz aşıları oluyoruz."

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29/08/2021 09:22