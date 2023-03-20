3 farklı yerde trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (19.03.2023), saat 17:30 sıralarında, İskele’de, Long Beach Çemberi yanındaki Yonca sokak’ta, Kıkachuwu AZIH (E-32) 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SF 907 plakalı salon araç ile Yonca sokak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu kavşakta durmayıp, Yonca sokağı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarpmıştır. Kaza sonucu yaralan olmadı. Araç sürücüsü Kıkachuwu AZIH tutuklandı.

Dün saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında, Mithat TARIM (E-29) yönetimindeki ME 438 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve çelik bariyerlere çarptıktan sonra, takla atarak 2 metre derinliğindeki çukura düşerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Zeyferan SELEN (K-22) ve Songül SELEN (K-11), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, müşahede altına alınmışlardır.

Öte yandan bugün saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Ferdi ÖZLÜTIRAŞ (E-40) 63 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RE 734 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan sanayi çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve yolun batı kısmında bulunan beton sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcular Ebru ÖZLÜTIRAŞ (K-37), Ali Emir ÖZLÜTIRAŞ (Ç-12) ve Aras ÖZLÜTIRAŞ (Ç-9), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, müşahede altına alınmışlardır.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT

Bu habere tepkiniz:



20/03/2023 11:03