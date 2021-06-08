Havaların ısınmasıyla arazi yangınlarında artış meydana geldi. Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgiye göre dün 3 farklı yerde yangın çıktı.

Atlılar - Mormenekşe Anayolu Mormenekşe köy girişi yakınlarında saat 12:30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu çeşitli şahıslara ait yaklaşık 265 dönüm anız, 27 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Mutluyaka Ağıllar Bölgesinde henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu çeşitli şahıslara ait 5 dönüm biçilmemiş arpa, 100 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli ana hat borusu, 60 adet 50 metre uzunluğunda 16’lık damlama su borusu, 25 adet ayaklı fıskiye ve ince saçtan yapılmış kulübe yanarak zarar gördü.

Gazimağusa’da 2.5 mil Belediye Çöplük Alanı yakınlarında bulunan arazi içerisinde rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu çıkan yangında Erdoğan VOLKAN’a ait 200 metre uzunluğundaki 75’lik ana su borusu, 400 metre uzunluğunda 20’lik damlatma lastiği ve 25 metre uzunluğundaki kalın sera naylonu tamamen yanarak zarar gördü.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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08/06/2021 12:17