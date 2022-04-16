3 gün 3 gece süren Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı

Dubai ve Hindistan'da ticaret yapan Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav, 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünle evlendi.

Antalya Kundu'da lüks bir otelde düzenlenen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar sekiz ay önceden başladı.

Hindistan'dan çok sayıda sanatçı ve görevlinin de geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 tır malzemeyle dekorlar hazırlandı.

Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirilerek, dekor tasarlandı.

Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Birleşik Arap Emirlikleri kenti Dubai ve Hindistan'dan 700 davetli katıldı. 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık düğün "hoş geldiniz" partisiyle başladı.

İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu yapıldı.

Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.

Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, hazırlanan bol baharatlı Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi.

Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti.

Çift yöresel kıyafetlerle merasim alanına geldi

Tekneyle sahilden merasim alanına gelen gelin Revna Adnani ile damat Anubhav Raina, yöresel kıyafetli davetliler tarafından alkışlarla karşıladı.

Platforma geçen gelin ve damat, Hintli sanatçıların müziği eşliğinde dans etti.

Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlenceler gerçekleştirildi, davetlilere evlilik resepsiyonu verildi.

Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.

İki yıllık aradan sonra ilk Hint düğünü yapılırken bu sene için konfirme olmuş 10 hint düğünü planlanıyor.

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16/04/2022 16:28