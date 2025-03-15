3 Günlük Polis Tutukluluğu Emri Verildi!

Girne Turizm Limanı'nda polis ekipleri ve Gümrük personelinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda Emre Alp isimli zanlı, ülkeye yasa dışı yollarla silah sokmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Gümrük ve Rusumat Dairesi personellerinin katılımıyla, 14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'den KKTC'ye gelen gemide bulunan 61 BT 532 plakalı tır şoförü Emre Alp üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında Alp'ın giymekte olduğu kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş şekilde, seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında bir tabanca ve bir şarjör bulundu.

Polis bahse konu tabanca ve şarjörün emare zapt edildiği ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ülkeye silah getirme amacı, ve bağlantısı olduğu düşünülen şahıs veyahut şahıslar olabileceğini ve araştırıldığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için İlk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Avukatı Güven Ballıkara soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi, lehte ve aleyhte tüm unsurların değerlendirilmesi için talep edilen süreye itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.