3 gün sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün yağmur beklendiğini duyurdu.

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28/11/2022

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3 gün sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 5 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, çarşamba, perşembe yer yer sağanak yağmur bekleniyor; diğer günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında olacak, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, salı kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

28/11/2022 15:00
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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