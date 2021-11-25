3 Günlük Bütçe Maratonu Tamamlandı

12 milyar 770 milyon TL’lik bütçe, oy çokluğuyla onaylandı.

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25/11/2021

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3 Günlük Bütçe Maratonu Tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi, geç saatlere sarkan toplantısıyla tamamladı. 12 milyar 770 milyon TL’lik bütçe, oy çokluğuyla onaylandı.

Hızlandırılmış programla Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri üç günde tamamlandı. Çarşamba günü saat 13.30’da başlayan toplantı, 01.50’de tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu’nda son sırada Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerinin onaylanmasının ardından 23 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılmasına ilişkin karar da kabul edildi.

“Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” Meclis’ten oy birliğiyle geçti. Böylece erken seçim takvimi ve seçim yasakları Cuma günü başlayacak.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını 01.50’de tamamladı.

Meclis bir sonraki toplantısını 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da yapacak.

25/11/2021 08:56
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TAGS: bütçe, meclis,
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