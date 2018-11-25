3 ilçede büyük operasyon!

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ve PGM Özel Harekat Bölüm Müdürlüğü personelinin katılımı ile dün akşam ilçeler sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü 4 kumarhane, 6 gece kulübü, 8 bet ofisi, 27 alkollü içki satış yapan iş yeri, 11 kahvehane, 2 işçi yatı evi, 4 pansiyonu kontrol ederek operasyonu gerçekleştirdi. Kumarhanelerde yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam17 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Yatı evleri, pansiyonlar, bet ofisleri, sabit ve devriye şeklinde yapılan kontrollerde de toplam 22 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 1 araçta tecavüzkar alet (ahşap sopa) bulunmuş olup, araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. Ayrıca seyir halinde bulunan 1305 motorlu araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 172 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polisin operasyonlarla ilgili yaptığı açıklama şöyle: Alkolü araç kullanmak suçundan iki kişi tutuklanırken, çeşitli suçlardan dolayı toplam 11 araç trafikten men edilmiş ve işlenen trafik suçlarından dolayı sürücülere ise toplam 35,6322 TL para cezası kesilmiştir. Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar kontrol edilerek huzur operasyonu yapılmıştır. Kumarhanelerde yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Yapılan kontrollerde de toplam 7 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 3 araçta tecavüzkar alet (ahşap sopa), kanunsuz bıçak bulunmuş olup, araç sürücüleri yasal işleme gidilmiştir. Ayrıca 435 motorlu araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 112 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Alkolü araç kullanmak suçundan bir kişi tutuklanırken, çeşitli suçlardan dolayı toplam 9 araç trafikten men edilmiş ve işlenen trafik suçlarından dolayı sürücülere ise toplam 44,147 TL para cezası kesilmiştir. Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde yapılan operasyonda bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiştir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 678 tane araç kontrol edilmiş olup, 88 araç ile ilgili ileri işleme gidildi.