3 İran kulübü Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildi

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), İran temsilcileri Persepolis, İstiklal ve Gol Gohar Sirjan kulüplerini 2022 Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men ettiğini duyurdu.

AFC'den yapılan açıklamada, zorunlu lisans protokollerini yerine getirmeyen üç İran kulübünün, bu sene Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacakları belirtildi.

Söz konusu takımlardan, son lig şampiyonu Persepolis grup aşamasından, İstiklal ise eleme turundan bu yılki turnuvaya katılım hakkı kazanmıştı. 2022 Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı bulunmayan Gol Gohar Sirjan ise rakiplerinin ihracının ardından yedek kontenjandan turnuvaya dahil olma şansını kaybetti. İki kulübün yerine 2022 Asya Şampiyonalar Ligi'ne gönderilecek takımların, kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Persepolis, daha önce Asya Şampiyonlar Ligi'nde iki kez finale kalma başarısı gösterirken, İstiklal ise Asya Şampiyonlar Ligi'nin önceki adı Asya Kulüpler Şampiyonası'nda 1970 ve 1991'de kupa sevinci yaşamıştı.

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08/01/2022 10:07