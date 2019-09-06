3 kaçak daha tutuklandı!

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Ülkede ikamet izinsiz oldukları belirlenen Lakhasni Karavandara, Ajay Giga Karavandara, Avada Karavandara isimli Hindistanlı kardeşler Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolunda görevli Polis memuru, Çamlıbel’de sabah saat 07.00 sıralarında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde Van tipi iş aracı ile Tepebaşı’na giden zanlıların durdurulduğunu ve kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kimlik kontrolünde Tepebaşı’nda bahçe işleri ile uğraşan üç zanlının da ülkede kaçak kaldıklarının tespit edildiğini ifade etti. Her üç zanlının da 2017 yılından beridir ikamet izinsiz olduğunu kaydeden polis, tutuklanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, ayrıca zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme, aktarılan olguları değerlendirerek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.