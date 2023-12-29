3 kaçak daha yakalandı!

KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Güzelyurt’ta uyuşturucu

Güzelyurt’ta, polis tarafından yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edilen E.İ. (E-64) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan İ.K.(E-19) tutuklandı.

Olay dün saat 11.30’da meydana geldi, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye ise emare olarak el konuldu.

-Girne’de uyuşturucu…2 kişi tutuklandı

Öte yanan bugün 01.00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan O.B.Ş.’nin (E-20) kullanımındaki ve B.C.A.’nın (E-21) yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konulurken bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Haspolat’ta hırsızlık

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan H.Ö.’nün (E-31), şirketin ofisinde çanta içerisinde muhafaza edilen 10.000 ABD doları nakit parayı çaldığı tespit edildi.

13 Kasım- 26 Aralık tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruştrumada bahse konu şahıs tutuklandı.

-Dilekakaya’da başkası adına kayıtlı tüfekle kanunsuz avlanan şahıs ve av tüfeği sahibi tutuklandı

Dilekkaya’nın batı kısmında bulunan sürekli av koruma bölgesi olan mevkide, Y.Ş.’nin (E-35) tasarrufunda bulundurduğu C.Ş.(E-42) adına tescil edilen av tüfeği ile kanunsuz olarak avlanarak, bir ova tavşanını vurduğu tespit edildi.

Önceki gün saat 11.30’da meydana gelen olay sonrası Y.Ş. ve ateşli silahını salimen muhafaza etmeyen C.Ş. tutuklandı.