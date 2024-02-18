3 kaçak daha yakalandı!

Kamalı Haber

Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijeryalı Kingdom Oloyami, Türkmenistanlı Yoldash Babakulyyev ve Abdurrahman Uçar tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ümit Karagöz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 17 Şubat 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli bölgesinde yapılan asayiş kontrollerinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Kingdom Olayemi’nin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren, 140 gün, Yoldash Babakulyyev’in 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren 79 ve Abdurrahman Uçar’ın 11 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 555 gün KKTC' de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, Muhaceret Şubesinden yapılan araştırmada zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdüğünün teyit edildiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Uçar, çalıştığı iş yerinin kendisini oyaladığını ve çalışma iznini çıkarmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, Uçar’ın iş yeriyle ilgili soruşturma başlatılmasına emir verdi.