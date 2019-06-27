3 Kaçak Mahkemeye Çıkarıldı

KKTC’de kaçak olarak kalan yabancı uyruklu üç zanlı, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak iki ayrı yeminli şahadet veren polis memurları Hüseyin Ergüleç ve Kozal Debreli, zanlılar Woaly Ullah, Faisal Shahbaz ve Samuel Elisha Maori’nin KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis memurları, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların KKTC'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis memurları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.