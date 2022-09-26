3 kilo kokain ele geçirildi

Brezilya’dan Larnaka Havalimanı’na dün gelen 21 yaşındaki gencin bagajında, 3 kilo kokain tespit edildi.

ads ads ads ads
26/09/2022

ads
ads
3 kilo kokain ele geçirildi

Yurt dışından Larnaka Havalimanı’na gelen 21 yaşındaki gencin tasarrufunda 3 kilo kokain tespit edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisi ve gümrük makamlarının, Brezilya’dan Larnaka Havalimanı’na dün gelen 21 yaşındaki gencin bagajında, içerisinde toplam 3 kilo kokain bulunan paketler tespit ettiğini yazdı.

Habere göre genç daha sonra polis tarafından tutuklandı.

26/09/2022 11:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kokain, brezilya, larnaka,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.