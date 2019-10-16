3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa ve İskele’de uyuşturucu tasarrufuyla ilgili 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince B.Y.’nin (E-20) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan foil kağıdı parçası ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alındı.

B.Y. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.G.U (E-27) tutuklandı.

13 Ekim’de Bafra’da bir iş yeri içerisinde bulunarak polise teslim edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulundurduğu sırada bahse konu iş yeri içerisinde düşürdüğü tespit edilen S.S.(E-25), İskele’de tespit edilerek tutuklandı.

16/10/2019 13:40