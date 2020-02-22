3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Göçmenköy’de dün 3 kişi kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 12.15 sıralarında Göçmenköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.W.H.A.’nın (E-27) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan O.T.M.İ.(E-22) ile İ.A.M.’nin(E-24) üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahısların kaldıkları iki ayrı ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas tartı cihazı, plastik tepsi içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar ile yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

22/02/2020 12:10