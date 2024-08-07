3 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 9 kişinin ihraç emri kaldırıldı, 26 kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı

Bakanlar Kurulu tarafından alından kararda 3 kişi yasaklı göçmen ilan edildi, 9 kişinin ihraç emri kaldırıldı ve 26 kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hüseyin Gözübüyük ile eşi Aysun Gözübüyük ve Mir Hossain yasaklı göçmen ilan edildi.

Ayhan Bozoğlan, Gökhan Altınbaş, Selim Akın, Barış Akın, Emre Koç, Ali Mamur, Turay Selçuk, Chijindu Timothy Ewenike ve Hilmi Günal'ın da ihraç emri kaldırıldı.

YABANCI UYRUKLU 26 KİŞİYE KKTC'NE GİRİŞ İZNİ YASAĞI KONULDU

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ış ığ ında, ekli listede isimleri ve doğum tarihleri belirtilen Komançero isimli motosiklet kulübü üyesi olan 26 kişinin, yürüttükleri yasa dışı faa liyetler nedeniyle T.C.'de aranan firari şahıs ilan edildikleri ve kulüp lideri Mark Douglas Buddle'ın geçmiş dönemde KKTC'de yaşamış olması dolayısıyla, KKTC'ye giriş yapma olasılıkları bulunması sebebiyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca , KKTC'ye girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.