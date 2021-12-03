3 milletvekili aday olmayacak

2022 Erken Genel Seçimlerde DP Lefkoşa milletvekili Serdar Denktaş, CTP Lefkoşa milletvekili Özdil Nami ve HP Mağusa milletvekili Hasan Topal aday olmayacak.

Oğlu UBP’ye geçen ve Lefkoşa’dan kontenjan adayı olacağı konuşulan Serdar Denktaş’ın ardından CTP’de Özdil Nami’nin de politikada kan değişimini ve meclistekilerin yenilenmesini savunarak seçimde aday olmayacağı öğrenildi.

Halkın Partisi’nden seçime giren ancak parti içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa ederek bağımsız milletvekili olarak siyasi yaşamına devam eden Hasan Topal’ın da aday olmayacağı ifade edildi.

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03/12/2021 12:45