3 milyon 326 bin TL'lik hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Alayköy'de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Tevfik Fikret Soyergı̇n bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis ,zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı bir iş yerine ait depolar içerisindeki 3 milyon 326 bin TL değerindeki elektronik cihazı alarak zimmetine geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi. Polis memuru, zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını ve 3 mahkemeye çıkarılarak, 13 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının sirkat ettiği telefonlardan bir tanesini Girne’de sattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, satılan telefonla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının bir suç ortağının olduğunu tespit ettiklerini ve söz konusu zanlının arandığını açıkladı.

BTHK'ya yazı yazıldığını, beklenen sonucun geldiğini kaydeden polis, zanlının kendisine satış danışmanı olarak tanıtıp telefonları çeşitli yerlere sattığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan birçok emare olduğunu kaydeden polis zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı polise sorular sordu. Savunma, çalınan cihazların ne olduğunu sorması üzerine polis, tümünün Apple ve Samsung marka cep telefonları olduğunu açıkladı.

Savunma, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, uzun süre burada yaşadığını, işten çıkınca ve babası rahatsızlandığı için geçici süre ile Türkiye'ye gittiğini söyledi. Savunma, müvekkilinin ev ve iş bakmaya geldiğini, tekrar KKTC'ye dönmek istediğini öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)