3 milyon dolarlık piyangoyu kazandığını 'spam'e düşen e-postadan öğrendi

Spears, kazancını ailesiyle paylaşacağını ve erken emekli olmak için kullanacağını söyledi

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24/01/2022

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3 milyon dolarlık piyangoyu kazandığını 'spam'e düşen e-postadan öğrendi

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Laura Spears, 3 milyon dolarlık piyangoyu kazandığını duyuran maili, e-postasının "spam"(istenmeyen dosya) klasöründe buldu.

Michigan Piyangosu'nun 31 Aralık 2021'de verdiği "Mega Milyon" biletini kazanan Laura Spears "Facebook'ta Mega Milyon piyangosunun oldukça yüksek olduğunu gördüm bu nedenle hesap açıp bilet aldım. Birkaç gün sonra e-postamda birinin gönderdiği, bulamadığım bir mesajı ararken spam klasörümde kazandığımı gördüm" dedi.

Spears, daha sonra piyangonun internet sitesine girerek 3 milyon dolar kazandığını doğruladı. 55 yaşındaki Spears, parasını aldı. Spears, kazancını ailesiyle paylaşacağını ve erken emekli olmak için kullanacağını söyledi.

24/01/2022 15:54
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TAGS: spam, piyango
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