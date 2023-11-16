3 Milyon Talihlisine Teslim Edildi

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2023 tarihli çekilişinde 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2023 gecesi yapılan özel çekilişte 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin Mağusa bölgesi sakini vatandaşımız tarafından teslim alındığı bildirildi. İkramiye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Turgut Sunalp, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Sunalp, Yılbaşı için hazırlanan özel çekilişte rekor ikramiye dağıtılacağını, biletlerin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin de 5 Milyon TL olarak belirlendiğini vurguladı.