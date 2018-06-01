3 psikiyatristin ortak kararı…

Gönyeli’de meydana gelen ve ülkeyi ciddi şekilde sarsan 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın annesi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor

Bahadır AYNA

Gönyeli’de meydana gelen ve ülkeyi ciddi şekilde sarsan 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın annesi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bilge Lord’un Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde iki defa muayeneye götürüldüğü ve 3 psikiyatristle ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Bilge Lord, cinayeti bilerek ve isteyerek işlediğini, cinayeti işleme sebebinin ise kocasından intikam almak olduğunu kaydetti. 3 psikiyatrist de Bilge Lord’un cezai ehliyeti olduğuna dair rapor verdi ancak bugün psikiyatrist doktorlar yeniden bir araya gelerek nihai kararı verecek.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin ulaştığı bilgiye göre Lord cinayete dair itiraflarını sadece psikiyatristlere yaptı, polise herhangi bir itirafta bulunmadı.

Bilge Lord bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak hakkında 7 günlük tutukluluk alındı.