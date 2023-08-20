3 puan Julian Alvarez'den: Manchester City tek golle kazandı, seriyi sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Newcastle United'ı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Manchester City, tüm kulvarlardaki iç saha galibiyet serisini 17 maça yükseltti.

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20/08/2023

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3 puan Julian Alvarez'den: Manchester City tek golle kazandı, seriyi sürdürdü

Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 31. dakikada Julian Alvarez'in golüyle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla ikide iki yapan Manchester City 6 puana ulaştı. Newcastle United ise 3 puanda kaldı.

Seri sürdü

Premier Lig'in ilk haftasında Burnley deplasmanda kazanan Manchester City, yeni sezonda taraftarı önünde çıktığı ilk maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Manchester City bu galibiyetle tüm kulvarlardaki iç saha galibiyet serisini 17 maça yükseltti.

20/08/2023 16:13
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TAGS: 3 puan Julian Alvarez’den: Manchester City tek golle kazandı, seriyi sürdürdü
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