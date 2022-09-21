3 saatlik elektrik kesintisi!

Çatalköy ve Mevlevi'de bugün üç saat elektrik kesintisi olacak.

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21/09/2022

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3 saatlik elektrik kesintisi!

Çatalköy’de bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Çatalköy Şah Market ile Eski Lemar arasında kalan bölgeye üç saat elektrik verilemeyecek.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında yapılacak.

Ayrıca, Mevlevi kırsal kesim arsaları ve civarına bugün üç saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bu bölgede 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

 

21/09/2022 08:17
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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