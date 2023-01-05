3 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

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05/01/2023

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3 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün  Gazimağusa’da 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden; Gülseren bölgesi, Gülseren askeri kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü(Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi), Sakarya bölgesi, Mez-Koop Apartmanları, Akol Caddem ve bölgesi etkilenecek.

05/01/2023 09:55
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TAGS: gazimağusa, elektrik, kesinti,
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