3 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’da 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden; Gülseren bölgesi, Gülseren askeri kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü(Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi), Sakarya bölgesi, Mez-Koop Apartmanları, Akol Caddem ve bölgesi etkilenecek.

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05/01/2023 09:55