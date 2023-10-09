3 saatlik elektrik kesintisi!

Yeşilırmak ve Yedidalga’da gün içinde elektrik kesintisi yapılacak

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09/10/2023

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3 saatlik elektrik kesintisi!

 Yeşilırmak’ta Vuni King Hotel ve Yedidalga’da Çukurgalif Askeri Gazino ve Aspava Restoran civarında bugün 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, Yeşilırmak’taki kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması, Yedidalga’daki kesinti ise alçak gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak.

09/10/2023 10:07
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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