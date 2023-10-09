3 saatlik elektrik kesintisi!

Yeşilırmak’ta Vuni King Hotel ve Yedidalga’da Çukurgalif Askeri Gazino ve Aspava Restoran civarında bugün 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, Yeşilırmak’taki kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması, Yedidalga’daki kesinti ise alçak gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak.