3 saatlik elektrik kesintisi!

Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

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16/12/2019

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3 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın 09:00- 12:00 saatleri arasında; Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi. 

16/12/2019 16:15
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TAGS: 3, saat, elektrik, haber, kıbrıs,
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