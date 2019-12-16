3 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın 09:00- 12:00 saatleri arasında; Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

16/12/2019 16:15