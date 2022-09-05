3 sendika, gün içinde Başbakan'dan randevu alamazsa, eylem süreci başlatacak

Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası ve Mağusa Türk Genel-İş, “belediyelere ayrılan katkı payını görüşmek üzere” gün içinde Başbakan Ünal Üstel’den randevu alamazsa bu akşam eylem süreci başlatacak.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, geçen hafta, belediyeler olarak Başbakan Üstel’den randevu taleplerinin olduğunu, kendilerine randevu verilmemesi durumunda, eylem süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

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05/09/2022 10:34