3 sendika zamları protesto etmek için eylem yapıyor

Sendikalar, üyeleriyle saat 10.00’da yürüyüşe geçip Başbakanlık önünde protesto gösterisi ve basın açıklaması yapacak. 

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05/11/2021

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3 sendika zamları protesto etmek için eylem yapıyor

Kamuda örgütlü üç sendika KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ bugün 4 buçuk saatlik grev ve Başbakanlık önünde eylem yapacak. Üç sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, grev ve eylemin gerekçesi, “zamları protesto etmek” olduğu belirtildi.

Bugün 08.00-12.30 saatleri arasında Hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulanacak. Sendikalar, üyeleriyle saat 10.00’da yürüyüşe geçip Başbakanlık önünde protesto gösterisi ve basın açıklaması yapacak. 

 

05/11/2021 08:49
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TAGS: zam, eylem, grev, endika, haberkıbrıs,
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