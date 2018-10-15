3 sporcumuzdan 3 Balkan şampiyonluğu

2018 World Fitness Federations WFF Fit Kids Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden üç sporcumuz İrem Kadan, Almira Akacan ve Ayten Öztümen kendi yaş gruplarında Balkan Şampiyonluğuna ulaştılar

2018 World Fitness Federations WFF Fit Kids Balkan Şampiyonası Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı.

KKTC Fitness Federations NEV Fitnes Milli Takım sporcularının katıldığı yarışmada 5 ülkeden toplam 108 sporcu yarıştı.

Şampiyonaya 3 farklı kategoride 3 sporcu ile katılan ekibimiz ülkemize 3 şampiyonluk kazandırdı.

8 Yaş Pro Kategorisi’nde İrem Kadan, 9 Yaş Pro Kategorisi’nde Almira Akacan ve 10 Yaş Pro Kategorisi’nde Ayten Öztümen Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi başarı ile temsil ettiler.

Yarışmada Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Uluslararası hakem/Antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen hakem olarak görev aldılar.

Çocuklarımız ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek

Uluslararası Balkan Şampiyonası’na adlarını altın harflerle yazdırdılar.

Şampiyonada elde ettiğimiz dereceler şöyle:

8 Yaş Pro Kategorisi

İrem Kadan (Balkan Şampiyonu)

9 Yaş Pro Kategorisi’nde

Almira Akacan (Balkan Şampiyonu)

10 Yaş Pro Kategorisi

Ayten Öztümen (Balkan Şampiyonu)