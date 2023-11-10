3 takım da kaybetti, UEFA ülke puanı böyle değişti

Avrupa kupalarında Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe de haftayı mağlubiyetle kapadı. Türk takımları bu sezon ilk kez bir haftada tüm maçlarını kaybederken UEFA ülke puanı sıralamasında da son durum merak konusu oldu. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenilgiyle bitirdiği haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Türk takımları bu sezon ilk kez bir haftada tüm maçlarını kaybetti ve ülke puanı bu durumdan olumsuz etkilendi.

Temsilcilerimizin puansız geçtiği haftanın ardından puan durumu sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

1- İngiltere: 94,428 puan

2- İspanya: 80,864 puan

3- İtalya: 77,426 puan

4- Almanya: 75,841 puan

5- Hollanda: 57,500 puan

6- Fransa: 57,497 puan

7- Portekiz: 50,483 puan

8- Belçika: 42,800 puan

9- TÜRKİYE: 35,350 puan

10- İskoçya: 33,250 puan

11- Avusturya: 31,400 puan

12- İsviçre: 31,175 puan