Ülke genelinde dün akşam ve bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen 3 trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ahmet Şanverdi (E-57) yönetimindeki YM 274 plakalı araçla Lefkoşa’da Çangar çemberine dikkatsizce giriş yaptı. Şanverdi’nin aracı çemberi dönen Muhammad Ahsaan (E-23) kullanımındaki bisiklete çarptı. Yaralanan bisiklet sürücüsü Ahsaan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken araç sürücüsü Şanverdi tutuklandı.

-Çamlıköy-Cengizköy ana yolundaki kazada 2 kişi yaralandı

Çamlıköy-Cengizköy ana yolunda bu sabahın ilk saatlerinde Mehmet Canik (E-26) 118 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GH 045 plakalı araçla seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Canik’in yoldan çıkan aracı toprak sete çarpıp takla attı. Yaralanan Mehmet Canik ve araçtaki yolcu Tolga Kozalak (E-25) Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

-20 yaşındaki yolcu yaralandı

Öte yandan bu sabah saat 03.00 sıralarında Güzelyurt-Kalkanlı ana yolunda Mert Efe Taştoka (E-22) yönetimindeki JP 395 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taştoka’nın aracı yolun sağ tarafında bulunan bordür taşlarına çarpıp hendeğe savruldu. Kazada yaralanan yolcu Emine Ayçen (K-20) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.