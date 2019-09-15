3 turnuva 3 şampiyonluk

Başarılı voleybolcumuz Merve Çelebi ve partneri Bahanur Gökalp TVF Pro Beach Manavgat etabında da şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Bu sonuçla Merve partneri Bahanur Gökalp ile bu sezon katıldığı üç turnuvayı da şampiyonlukla tamamlamış oldu.

Ülkemiz başarılı voleybolcusu Merve Çelebi Manavgat’ta da kürsünün zirvesinde yer aldı. Merve ve partneri Bahanur bu sezon katıldıkları üç TVF Pro Beach turnuvasını da şampiyon tamamlayarak çok önemli bir başarıya imza attılar. Merve/Bahanur ikilisi bu sezon Sinop ve KKTC etaplarının ardından 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019 TVF Pro Beach Tour’un dördüncü ve son ayağı olan Manavgat Etabı’nda da şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Finalde ülkemizin diğer bir başarılı voleybolcusu Buğra Eryılmaz ve partneri Burcu ile karşı karşıya gelen Merve/Bahanur ikilisi karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyonlukla başladıkları sezonu yine şampiyonlukla kapattılar.

KAYNAK: BRTK