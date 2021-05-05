3 tüzük Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Çevre denetimi, öğretmenlerin yer değiştirmeleri ve zorunlu taşımacılıkla ilgili tüzüklerde değişikliğe gidildi

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05/05/2021

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3 tüzük Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Çevre Yasası altında hazırlanan “Çevre Denetim Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzük, “Çevre Koruma Dairesi’nin gerçekleştirdiği çevre denetimlerinin standardını yükseltmeyi, yapılan çevre denetimlerinin halkla paylaşımını sağlamayı ve denetim planı hazırlayarak çevre denetimlerini belli bir program çerçevesinde gerçekleştirerek, işletmelerin çevre kurallarına daha iyi uymasını sağlamayı” amaçlıyor.

Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri (Değişiklik) Tüzüğü ile Zorunlu Taşımacılık (Değişiklik) Tüzüğü de Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

05/05/2021 14:11
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