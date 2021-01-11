3 ülkede daha mutasyonlu virüse rastlandı

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, yeni tip corona virüsün (Covid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.



Tamaulipas Sağlık Sekreteri Gloria Molina Gamboa, yaptığı açıklamada, yurt dışından 29 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü belirtti.



Gamboa, söz konusu yolcunun 56 yaşındaki bir erkek olduğunu ve sağlık protokolleri kapsamında gözlem altına alındığını bildirdi.

RUSYA'DA DA GÖRÜLDÜ

Rusya'da yeni tip corona virüsün (Covid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, covid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu aktardı.

JAPONYA'DA 4 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide yeni tip corona virüsün (Covid-19) yeni bir türü tespit edildi.



Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda Covid-19’un yeni türüne rastlandı.



Sağlık Bakanlığı, Brezilya’nın Amazonas eyaletinden gelen ve 2 Ocak’ta Haneda Havalimanı'na inen yolcuların girdikleri karantina sonrası testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.



Karantinadaki 4 kişiden 40’lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30’lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiği kaydedildi.



Kamu yayıncısı NHK'ya göre, yolcuların numunelerini inceleyen Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.



Açıklamada bu yeni türün "ciddi semptomlar gösterdiği ya da daha bulaşıcı olduğu" yönünde kanıt bulunamadığı kaydedildi.



NIID Başkanı Wakita Takaji da bulunan yeni türün, daha önce İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen varyant ile bazı benzerlikler taşıdığını söyledi.

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11/01/2021 08:38