3 uluslararası organizasyon tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen 3 önemli organizasyon dün yapılan WBMF Renkli kuşaklar müsabakaları ile sona erdi.

Senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen’in yaptığı kapanış konuşmasından sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları Başkan Eyüp Zafer Gökbilen ve Ülke başkanları tarafından verildi.

Üç günün sonunda Genel klasmanda

KKTC Bulgaristan Türkiye İran Rusya

ERKEK KIRMIZI KUŞAKLAR HYONG

1.Doğuhan Salmanoğulları(KKTC)

2.Ukas Zorba (KKTC)

3.Ali Ersoy(KKTC)

ERKEK KIRMIZI KUŞAKLAR HYONG

1.Karan Alkın Akalın(KKTC)

2.Ali Kencebay(KKTC)

KIRMIZI KUŞAK ERKEK HYONG

1.Baran İlhan Dinçkuyucu(KKTC)

2.Yağız Arkın Akalın (KKTC)

KIRMIZI KUŞAK ERKEK HYONG

1.Mustafa Kemal Çağlar(KKTC)

2.Berat Sütçü(TC)

BAYAN RENKLİ KUŞAK HYONG

1.İnci Demir(KKTC)

2.Azra Kartaş(KKTC)

BAYAN RENKLİ KUŞAK HYONG

1.Azra Arkın (KKTC)

2.Müesser Serdar(KKTC)

BAYAN RENKLİ KUŞAK HYONG

1.Tuana Yeleğen(KKTC)

2.Arosha Anori(KKTC)

3.Hatice Gelen (KKTC)

BAYAN RENKLİ KUŞAK HYONG

1.Emine Şahin(KKTC)

2.Sümeyye Doğru(KKTC)

BAYAN RENKLİ KUŞAK HYONG

1.Melis Mina KızıltaşKKTC)

2.Miraç GÜMÜŞ(KKTC)

BAYAN RENKLİ KUŞAK HYONG

1.Tutku Yeleğen (KKTC)

2.Melisa Türkmen(KKTC)

SARI-SARI YEŞİL HYONG ERKEK (8-7 GP)

1.Berat Kılıç(KKTC)

2.Mehmet Onur Kösmen(KKTC

SARI-SARI YEŞİL HYONG ERKEK (8-7 GP)

1.Alexsander Shanovol(RUS)

2.Doruk Kılıç (KKTC)

3.Hamza Arslan(KKTC)

SARI-SARI YEŞİL HYONG ERKEK (8-7 GP)

1.Nikita Boykov

2.Ali Çınar Komilli

SARI-SARI YEŞİL HYONG ERKEK (8-7 GP)

1.Srev Kimpolu

2.Mehmet Faik Komililer

6-5-4 G.P HYONG ERKEK

1.Boran Niyazi Dinçkuyucu(KKTC)

2.Damir İnce(KKTC)

3.Arda Yavuzeş(KKTC)

6-5-4 G.P HYONG ERKEK

1.Çağıl Ali İnançoğlu(KKTC)

2.Doğu Göktürk Yeleğen(KKTC)

6-5-4 G.P HYONG ERKEK

1.Kerem Kencebay(KKTC)

2.Miran Kutlu İnce(KKTC)

6-5-4 G.P HYONG ERKEK

1.Eger Prezoran(RUS)

2.Burak Pişkin(KKTC)

RENKLİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA

1.İnci Demir(KKTC)

2.Berrin Ela Yeğen(TC)

RENKLİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA

1.Tutku Yeleğen(KKTC)

2.Tuğana Yeleğen(KKTC)

RENKLİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA

1.Emine Şahin(KKTC)

2.Azra Güler Karataş(KKTC)

3.Sümeyye Doğru(KKTC)

RENKLİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA

1.Arosha Anori(KKTC)

2.Melisa Türkmen(KKTC)

RENKLİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA

1.Katrelal Aydemir(KKTC)

2.Melis Mira Kızıltaş(KKTC)

RENKLİ KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1.Çağıl Ali İnançoğlu(KKTC)

2.Doğu GöktürkYeleğen(KKTC)

RENKLİ KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1.Egor Personev (RUSYA)

2.Burak Pişkin(KKTC)

RENKLİ KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1.Karan Kencebay(KKTC)

2.Nikita Broillov (RUSYA)

3.Mira Kutlu İnce (KKTC)

RENKLİ KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1.Boran Niyazi Dinçkuyucu(KKTC)

2.Soronov Alexander(RUSYA)

3.Damir İnce(KKTC)

RENKLİ KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1.Ali Kencebay(KKTC)

2.Karan Arkın Akalın(KKTC)

RENKLİ KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1.Kuzey Görkem Aydemir(KKTC)

2.Mustafa Kemal Çağlar(KKTC)

3.Berat Sütçü(TC)

RENKLİ KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1.Ali Ersoy(KKTC)

2.Doğuhan Selmanoğulları(KKTC)

3.Lukas Zorba(KKTC)