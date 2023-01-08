3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 30 Aralık 2022-5 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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08/01/2023

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3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, bir ithal iki de yerli üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığını bildirdi.

Tarım Dairesi, 30 Aralık 2022-5 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 15 numunede 14 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Onbaşı işl. Ltd ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine ürün menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 21 numunenin 18 numunesi ise temiz çıkarken, 1 üründe tavsiye dışı, 2 üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bostancı köyünde Yoran Tarıma ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Gönendere sakinlerinden Çağan Çakıcıya ait sarı çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu köyü sakinlerinden Adem Çil’e ait yeşil çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu

 

6 Ocak 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu

Nej Grain Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz

Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut S.MTemiz

Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz

Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesLimit Üstü

Cahide KılıçİthalElma Stk.Temiz

Cahide KılıçİthalÇeri DomatesTemiz

Cahide KılıçİthalArmut S.MTemiz

Svs Tic Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz

Svs Tic Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz

Svs Tic Ltd.İthalRed Globe ÜzümTemiz

Svs Tic Ltd.İthalElma Stk.Temiz

Svs Tic Ltd.İthalElma GoldenTemiz

M.Hacı Ali Ltd.İthalMısır(Yemlik)Temiz

Henege Tarım Ltd.İthalMısır(Yemlik)Temiz

Caner safelAlsancakPatlıcan(siyah)Temiz

Caner safelAlsancakSivri BiberTemiz

Caner safelAlsancakMaydanozTemiz

Patates(İh)DoğancıAlpay KavazTemiz

Meryem KılMağusaMaydanozTemiz

Ramazan AteşMağusaDomatesTemiz

Elife GürlerMağusaSivri BiberTemiz

Hasan AlyakutCengizköyMarulTemiz

Hasan AlyakutCengizköyIspanakTemiz

Muharrem BilsinBostancıLahanaTemiz

Yoran TarımBostancıIspanakLimit Üstü

Muharrem BilsinBostancıPatlıcan(mor)Temiz

Muharrem BilsinBostancıPatlıcan(siyah)Temiz

Patates(İh)DoğancıÖzlem Taşker TabakTemiz

Çağan ÇakıcıGönendereDomatesTemiz

Çağan ÇakıcıGönendereSarı Çarli BiberLimit Üstü

Adem ÇilTatlısuPatlıcan(siyah)Temiz

Adem ÇilTatlısuPatlıcan(mor)Temiz

Adem ÇilTatlısuYeşil Çarli BiberLimit Üstü

Adem ÇilTatlısuFasulye AstroTemiz

Aytaç YeğenAkovaDomatesTemiz

    

08/01/2023 16:10
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TAGS: limit, üstü, gıda analiz,
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