3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, bir ithal iki de yerli üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığını bildirdi.

Tarım Dairesi, 30 Aralık 2022-5 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 15 numunede 14 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Onbaşı işl. Ltd ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine ürün menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 21 numunenin 18 numunesi ise temiz çıkarken, 1 üründe tavsiye dışı, 2 üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bostancı köyünde Yoran Tarıma ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Gönendere sakinlerinden Çağan Çakıcıya ait sarı çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu köyü sakinlerinden Adem Çil’e ait yeşil çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu