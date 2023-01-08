3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Tarım Dairesi, 30 Aralık 2022-5 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
08/01/2023
Tarım Dairesi, bir ithal iki de yerli üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığını bildirdi.
Tarım Dairesi, 30 Aralık 2022-5 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 15 numunede 14 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Onbaşı işl. Ltd ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine ürün menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerde 21 numunenin 18 numunesi ise temiz çıkarken, 1 üründe tavsiye dışı, 2 üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Bostancı köyünde Yoran Tarıma ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
Gönendere sakinlerinden Çağan Çakıcıya ait sarı çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tatlısu köyü sakinlerinden Adem Çil’e ait yeşil çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu
6 Ocak 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
Nej Grain Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesLimit Üstü
Cahide KılıçİthalElma Stk.Temiz
Cahide KılıçİthalÇeri DomatesTemiz
Cahide KılıçİthalArmut S.MTemiz
Svs Tic Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Svs Tic Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
Svs Tic Ltd.İthalRed Globe ÜzümTemiz
Svs Tic Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Svs Tic Ltd.İthalElma GoldenTemiz
M.Hacı Ali Ltd.İthalMısır(Yemlik)Temiz
Henege Tarım Ltd.İthalMısır(Yemlik)Temiz
Caner safelAlsancakPatlıcan(siyah)Temiz
Caner safelAlsancakSivri BiberTemiz
Caner safelAlsancakMaydanozTemiz
Patates(İh)DoğancıAlpay KavazTemiz
Meryem KılMağusaMaydanozTemiz
Ramazan AteşMağusaDomatesTemiz
Elife GürlerMağusaSivri BiberTemiz
Hasan AlyakutCengizköyMarulTemiz
Hasan AlyakutCengizköyIspanakTemiz
Muharrem BilsinBostancıLahanaTemiz
Yoran TarımBostancıIspanakLimit Üstü
Muharrem BilsinBostancıPatlıcan(mor)Temiz
Muharrem BilsinBostancıPatlıcan(siyah)Temiz
Patates(İh)DoğancıÖzlem Taşker TabakTemiz
Çağan ÇakıcıGönendereDomatesTemiz
Çağan ÇakıcıGönendereSarı Çarli BiberLimit Üstü
Adem ÇilTatlısuPatlıcan(siyah)Temiz
Adem ÇilTatlısuPatlıcan(mor)Temiz
Adem ÇilTatlısuYeşil Çarli BiberLimit Üstü
Adem ÇilTatlısuFasulye AstroTemiz
Aytaç YeğenAkovaDomatesTemiz