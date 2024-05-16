3 x 3 tamamlandı

19 Mayıs Anma Gençli ve Spor Bayramı organizasyonu “Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası”nda şampiyonalar belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Basketbol Federasyonu ve Lefkoşa Belediyesi’nin Başman Grup’un destekleriyle düzenlediği turnuvada bugün finaller oynandı.

Merkez Lefkoşa’nın ev sahipliği yaptığı “Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası”nda yıldız kızlarda Lapta Yavuzlar Lisesi birinci takımı şampiyon olurken, İrsen Küçük Ortaokulu ikinci ve Lapta Yavuzlar Lisesi ikinci takımı üçüncü oldu.

Yıldız erkeklerde Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Okulu ilk sırayı alırken Atleks Sanverler Ortaokulu ikinci ve Levent Kolej üçüncü oldu.

Gençlerde ise kızlarda Lapta Yavuzlar Lisesi birinci, Sedat Simavi Endüstri meslek Lisesi ikinci takımı ikinci ve ayni takımın ilk takımı da üçüncü sırayı aldı.

Genç erkeklerde birinciliği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi kazandı. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisedi ikinci ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji de üçüncü oldu.

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