3 yabancıdan tık yok
Aksa Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken 3 takımın yabancı futbolcularından gol sesi gelmedi.
26/10/2022
Aksa Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken 3 takımın yabancı futbolcularından gol sesi gelmedi.
Tek yabancı kuralının uygulandığı ligde takımlar genel olarak yabancı tercihlerini gol bölgelerindeki mevkilerden yana kullandılar.
Geride kalan 5 haftada gol krallığı yarışında yabancı futbolcular dikkat çekerken Göçmenköy’den Ndue, Lefke’den Elhassan ve Yeşilova’dan Kossi gol atmayı başaramadı.