3 yabancıdan tık yok

Aksa Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken 3 takımın yabancı futbolcularından gol sesi gelmedi.

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26/10/2022

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3 yabancıdan tık yok

Aksa Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken 3 takımın yabancı futbolcularından gol sesi gelmedi. 
Tek yabancı kuralının uygulandığı ligde takımlar genel olarak yabancı tercihlerini gol bölgelerindeki mevkilerden yana kullandılar. 
Geride kalan 5 haftada gol krallığı yarışında yabancı futbolcular dikkat çekerken Göçmenköy’den Ndue, Lefke’den Elhassan ve Yeşilova’dan Kossi gol atmayı başaramadı.

26/10/2022 13:23
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TAGS: futbol, spor
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