3 Yasa Tasarısı Genel Kurul'a Sevk Edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündemindeki 3 yasa tasarısını onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ile “Yayın Yüksek Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a gönderdi.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Yayın Yüksek Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ve Kişisel Verileri Toplama Kurulu’ndan temsilciler katılarak görüşlerini Komite’ye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yapılan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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02/11/2022 14:25