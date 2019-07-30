3 yeni iPhone geliyor!

Apple, üç yeni iPhone modeliyle önümüzdeki haftalarda karşımızda olacak.

Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil.Bu yeni telefonlardan iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla, iPhone XI Max yani iPhone 11 Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımıza geliyor. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç.Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni iPhone'larının üçünün de 5G destekli olarak geleceğini söylüyor.

İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor.