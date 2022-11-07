“3 yıl aradan sonra yeniden Avrupa”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 3 yıl aradan sonra Meclis heyeti olarak yeniden Avrupa Parlementosu’na gidileceğine işaret ederek, amacımızın AB ile ilişkilerimizi yeni ortaya koymuş olduğumuz siyaset uyarınca hakça ve eşitlik düzeyinde adil bir zemine çekmek olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de Narden Bingöl’ün sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz hafta Başbakan Ünal Üstel’in gazetecilerle yaptığı basın toplantısına işaret eden Hasipoğlu, “Yapılan toplantılarda hem yapıcı eleştiriler hem de katkılar var aynı zamanda basınla bir iletişim söz konusu. Sayın Başbakanın başlatmış bu uygulamayı önemli ve yararlı buluyorum” dedi.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında hem hükümet hem de parti anlamında önemli açılımlar yapıldığını kaydeden Hasipoğlu, gazetecilerle yapılan basın toplantısında öne çıkan başlıklara dikkat çekti.

Bu ay sosyal yardım alanlara 4000 TL katkı yapılacağını hatırlatan Hasipoğlu, bu oranda katkıların daha önce olmadığını belirtti.

Asgari ücretliden vergi alınmaması konusunda sözün tutulduğuna da işaret eden Hasipoğlu, işveren katkı payları, tarım alanında yapılan gübre ve elektrik desteğini de anımsattı.

“KARA DUMAN SON BULACAK”

TPIC ile yapılan 5 yıllık anlaşmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Hasipoğlu, artık herhangi bir yakıt sıkıntısı olmayacağının altını çizdi. Başbakanın ifade ettiği gibi Navlun ücretinin de TPİC tarafından karşılanacağını anımsatan Hasipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları ile daha önce yaşadığımız elektrik sıkıntısı son bulmuş olacak” dedi. Kükürt oranının TPİC’le yapılan anlaşmada %1 olduğunun altını çizen Hasipoğlu, “Teknecik’e filtre takılması ise önemli müjdelerden biri olmuştur. Esentepe - Çatalköy- Karaağaç bölgesinde gördüğümüz o kara duman artık son bulmuş olacak., Başbakan Ünal Üstel’in bu açıklaması ile 20 yıldır yapılmayan önemli bir çevre adımı atılmış olacak dedi

“ARTIK GÜVENDEYİZ”

Yakıt alımı noktasında yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Hasipoğlu, şunları söyledi:“Ada etrafında ya da ilgili ülkeye yakıt satacak olan petrol şirketleri, taşımacı şirketleri devamlı oralarda gemilerle gezerler. Kıbrıs adası etrafında gemiler geziyor ve yakıt sıkıntısı olduğu anda 15 dolarlık yakıtı size 80 dolara 90 dolara satmaya çalışan şirketlerle karşılaşıyorsunuz, karşılaştık da. Sayın Başbakan da bu konuyu anlattı. Öyle durumlar oldu ki Marmara Denizi'nde bize yakıt getirecek olan geminin kaptanı telsizini kapattı. Sırf bizi zor durumda bırakıp daha fazla kar etmek amacıyla.”

Yakıt sorunun süreklilik arz eden bir ticari ilişkinin olmamasından kaynaklandığını belirten Hasipoğlu, “Güçlü şirketlerle, günü birlik menfaat beklentisi olmayan şirketlerle bunu sağlayabilirsiniz. TPIC özel bir şirkettir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anonim ortaklığıdır. Dolayısıyla burada artık tamamen güvendeyiz diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Turizmin en önemli sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu , küçük orta işletme sahiplerine 150 milyon TL'ye varan düşük faizli krediler imkanın sağlandığını söyledi ve devam ettiğini belirtti.

YOL KONUSUNDA VATANDAŞA SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Yol çalışmalarına da değinen Hasipoğlu, “Gördüğünüz gibi yol anlamında verdiğimiz sözleri tuttuk. Geri kalanlarında yapılacağının taahhüdünü veriyoruz. Bunun içinde kaynak bulunması noktasında sıkıntı yok. Anavatanımızın katkılarıyla altyapı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e gideceğini de belirten Hasipoğlu, 3 yıl aradan sonra Avrupa Parlamentosu’na yapılacak olan bu ziyaretin önemli olduğuna işaret etti.

“YENİ SİYASETİMİZİ ORADA ANLATACAĞIZ”

Avrupa Birliği ile ilişkilerin devam ettiğini kaydeden Hasipoğlu, “Avrupa Birliği’nin vermiş olduğu sözler var ama tutmadığı sözlerde var” dedi.

“Doğrudan Ticaret Tüzüğü anlamında AB’nin yapmış olduğu büyük bir hata var” diyen Hasipoğlu, AB’nin Güney Kıbrıs’a yönelik tek yanlı ve taraflı bir tutum sergilediğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin en büyük korkusunun KKTC’ninn tanınma olgusu veya statüsünün yükselmesi olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Korkunun ecele faydası yoktur. Biz artık yeni koymuş olduğumuz vizyon ve politika doğrultusunda mücadelemizde devam edeceğiz ve yeni siyasetimizi Avrupa Parlamentosu’nda anlatacağız” diye konuştu.

Hasipoğlu, “AB ile olan ilişkileri parlamenterler bağlamda KKTC olarak 3 yıldan sonra ilişkileri yeniden başlatmak ve geliştirmek için oraya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Önceden federasyon görüşmeleri için gidildiğini fakat artık bunun olmadığına vurgu yapan Hasipoğlu, “Artık BM temelinde iki farklı pozisyondayız ve bu pozisyonlarımızı dile getirme imkânı bulacağız.

Yerel seçimlere de değinen Hasipoğlu, geçen hafta başkan adayları ile istişare toplantısının yapıldığını anımsatarak, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

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07/11/2022 19:22