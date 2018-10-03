3 yıl sonra geri dönüyor!

Live Science’ın haberine göre şekil olarak kurukafaya benzeyen 2015 TB145 kod adıyla sınıflandırılan asteroid 11 Kasım’da Dünya’nın 38 milyon kilometre yakınından geçecek. Haberde bu mesafenin Dünya ile Güneş arasında olan mesafenin 4’te biri olduğu belirtiliyor.

Sıra dışı asteroit ilk kez 3 yıl önce bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve gök cisminin 31 Ekim’de Dünya’nın 486 bin kilometre yakınından geçtiği için NASA tarafından ‘Büyük Balkabağı’ adı takılmıştı.

2015 TB145 adlı asteroidin, yumurta biçimindeki yörüngesinden ve uçtuğu hızdan ötürü ölü bir kuyruklu yıldız olduğu sanılıyor. Asteroidin bir diğer özelliği ise tamamen siyah olması.

Gök cisminin üzerine gelen ışığın yüzde 94’ünü yuttuğu belirtildi.

2015 TB145 kod adlı asteroidin Dünya’ya bir sonraki yaklaşmasının 2082’den önce olmayacağı tahmin ediliyor.