3 zeytin ağacını izinsiz söken inşaat şirketi personeli hakkında yasal işlem başlatıldı

İskele’deki Bahçeler köyünde dün 3 zeytin ağacını yetkili makamdan izinsiz söken inşaat şirketi personeli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre olay 16.00 sıralarında oldu. Bir inşaat şirketine ait şantiye alanında, A.Z.G.(K-41) ve C.İ.S.’nin (E-40), dolgu işlemi yapılmasına engel olduğu için, yetkili makamdan izinsiz olarak 3 ekili zeytin ağacını söktükleri tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.