3. Charles, Meghan Markle'ın Kraliçe'nin cenazesine katılmasını uygun görmedi

Kraliyet ailesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in yasını tutmaya devam ediyor. ingiliz basınıysa Prens Harry ile kraliyet ailesi arasında yaşanan gerilimle ilgili iddia ve dedikoduları ön plana çıkarmaya başladı. Eşi Meghan Markle'nin dışlanmasına tepki olarak Prens Harry'nin babasının yemek davetine katılmadığı belirtiliyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından yas tutan kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Kraliyet ailesiyle yaşadıkları gerilimlerin sık sık gündeme geldiği Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Kraliçe'nin öldüğü 8 Eylül günü yaşadıklarına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe'nin sağlık durumunun kötüleştiğinin açıklanmasının hemen ardından, 2. Elizabeth'in kaldığı İskoçya'daki Balmoral Sarayı'na gitmişti.

Prens Harry'nin eşi Markle olmadan tek başına Balmoral'a gitmesiyse çok konuşulmuştu.

Harry'nin, babası Charles'ı arayarak Markle'la beraber gelmek istediğini söylediği, Kralı'nsa bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Harry'nin Markle'ın gelmesini ayarlamaya çalışırken diğer kraliyet üyelerinin bindiği uçağı da kaçırdığı belirtiliyor.

Bunun üzerine Balmoral'a tek başına giden Prens Harry'nin, tepki olarak babasının o geceki yemek davetini reddettiği söyleniyor.

Harry'nin o gün yeni kral olan 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Prens William'la kalmak yerine, Prens Andrew, Prens Edward ve eşi Sophie Wessex ile beraber yas tuttuğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında da babasını ziyaret eden Prens Harry'nin, aile içindeki anlaşmazlıkları çözmek için bir arabulucu tutmayı teklif ettiği de iddia ediliyor. Teklifi duyan 3. Charles'ın çok şaşırdığı, Kral'ın eşi Camilla’nınsa şaşkınlıktan içtiği çayı püskürttüğü belirtiliyor.

ingiliz basınına göre teklifi reddeden şimdiki kral Charles, Harry'e bir aile olduklarını ve sorunlarını kendi aralarında halletmeleri gerektiğini söyledi.

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23/09/2022 20:52